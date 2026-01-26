Citroën Türkiye’den çifte zafer! Rekor satış, global ikincilik

Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, Türkiye pazarında hızla büyümeye devam ediyor. Başarılı bir yılı daha geride bırakan marka, 2025 yılını toplam 71 bin 440 adetlik tarihi rekor satış rakamıyla kapattı. Markanın Türkiye tarihindeki en yüksek satış adedi olan bu rakamın, Citroën C3 ve C3 Aircross gibi kilit oyuncuların yılın ilk 5 ayında pazarda olmamasına rağmen yakalanması ayrıca bir başarı olarak öne çıkıyor. 2025 yılında 6 yeni model lansmanına imza atan Citroën Türkiye, ürün gamındaki hibrit ve elektrikli seçeneklerini artırdı. Bu da, markanın binek araç satışları içerisindeki elektrikli payını yüzde 21.5 gibi dikkat çekici bir orana çıkarmasını sağladı.

B Segmentte 2’ncilik

Toplam elektrikli araç pazarını 4’üncü marka olarak tamamlayan Citroën Türkiye, B segment elektrikli araç pazarında ise ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imzasını attı. Citroën’in Türkiye’de 2023 yılında 63 bin 153 adetlik satışla rekor kırdığını söyleyen Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, “2025 bizim için yeni ve çok daha güçlü bir rekorun yılı oldu. 71 bin 440 adetlik rekor satış adedi ile toplam pazardan yüzde 5.2’lik bir pay aldık ve performansımızdaki güçlü seyri devam ettirdik” dedi. Rekorla kapanan 2025 yılında Citroën’i global arenada da güçlü şekilde temsil ettiklerini vurgulayan Bora Duran, şöyle devam etti: “Türkiye olarak yılı Citroën için en büyük ikinci pazarı olarak tamamladık. Markanın ana pazarı olan Fransa’nın ardından yakaladığımız bu ikincilik çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu ve ülkemizdeki tüketicilerin markamıza ne kadar değer verdiğinin açık bir göstergesi. Bu başarıda elbette bazı modeller bizim için itici güç oldu. Örneğin C4 X modelimiz Türkiye’de yerli otomobillerden sonra en çok satan ithal model oldu ve 23 bin adedin üzerinde bir satış adedine ulaştı. Benzer şekilde elektrikli araçlarımızla önemli bir ivme yakaladık. Sattığımız her 5 binek araçtan 1’i elektrikli modellerimiz oldu. Bu da bizi Türkiye’nin en fazla tercih edilen 4’üncü elektrikli araç markası yaptı. Hafif ticari araç segmentindeki başarılı modelimiz Berlingo da 2025’te gücünü artırmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl 14 bin 844 adet Berlingo satışı gerçekleştirdik. Hafif ticari araçta pazarında payımızı bir önceki yıla göre 1.3 puan artırdık” diye konuştu.

Elektrikli Hamle

2026 itibarıyla binek araçta yalnızca elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle devam edeceklerini ifade eden Bora Duran, “2026, Citroën için tamamen yenilenmiş bir ürün gamıyla sahneye çıktığımız bir yıl olacak. Satılan her 10 binek aracın 3’ünün ise elektrikli olmasını hedefliyoruz” dedi.