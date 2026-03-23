Çitlere asılan köstebekler sosyal medyayı ikiye böldü

İngiltere’de bir yürüyüş sırasında çekilen ve çitlere asılmış köstebekleri gösteren fotoğrafın sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğrafı paylaşan Simon Lucas, gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de merak ettiğini ifade etti.

Lucas’ın, görüntüyü bir sosyal medya grubunda paylaşarak neden böyle yapıldığını sorduğu ve kısa sürede yüzlerce yorum aldığı belirtildi. Tartışmanın, özellikle şehirde yaşayanlar ile kırsalda yaşayanlar arasında keskin şekilde ayrıştığı aktarıldı.

KIRSAL GELENEK Mİ, RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜ MÜ?

Fotoğrafta, köstebeklerin tel çitlere burunlarından asıldığı ve bu görüntünün birçok kişi için rahatsız edici bulunduğu ifade edildi.

Bazı kullanıcıların bu durumu 'kırsal hayatın bir parçası' olarak savunduğu, özellikle çiftçilerin bunu yıllardır uyguladığını dile getirdiği aktarıldı.

Diğer tarafta ise şehirde yaşayan birçok kişinin görüntüyü 'ürkütücü' ve 'üzücü' bulduğu, hayvanlara yönelik gereksiz bir sertlik olarak değerlendirdiği belirtildi.

Lucas’ın da “İnsanların bu kadar güçlü tepki vereceğini beklemiyordum” dediği ifade edildi.

ÇİFTÇİLER NEDEN YAPIYOR?

Köstebeklerin, tarım arazilerinde zararlı olarak görüldüğü ve toprağın altını kazarak ürünlere zarar verebildiği belirtildi.

Çiftçilerin, yakalanan köstebekleri çitlere asarak hem kaç tane yakalandığını göstermek hem de yapılan işi belgelemek amacı taşıdığı aktarıldı.

Bazı köstebek avcılarının, bu yöntemin aynı zamanda çevredeki diğer çiftçilere referans niteliği taşıdığını söylediği ifade edildi.

Bu uygulamanın uzun yıllardır sürdüğü, bazı kişilerin ise artık bu yöntemi kullanmak yerine farklı yollar tercih ettiği belirtildi.

DOĞA VE ETİK TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Doğa koruma uzmanlarının, köstebeklerin ekosistem için önemli olduğunu ve toprağı havalandırarak fayda sağladığını dile getirdiği aktarıldı.

Ancak aynı uzmanların, tarım alanlarında kontrolün tamamen reddedilmediğini, asıl tartışmanın kullanılan yöntemler üzerinde yoğunlaştığını ifade ettiği belirtildi.

Bazı kişilerin köstebeklerin bu şekilde sergilenmesini “eski ve gereksiz bir yöntem” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Buna karşılık, kırsalda yaşayanların ise bu tür uygulamalara dışarıdan müdahale edilmesine tepki gösterdiği ve geleneksel yaşam tarzlarının korunmasını istediği ifade edildi.