Çıtır patates kızartması nasıl yapılır? Mısır unlu patates tarifi
Çıtır çıtır patates nasıl yapılır? Kaç yaşında olursanız olun çıtır çıtır bir patatese 'hayır' diyebilme ihtimaliniz bir hayli düşük. Restoranlarda yapılan çıtır çıtır patatesleri evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. Peki, çıtır patates nasıl yapılır? Mısır unlu patates kızartması tarifi
Et yemeklerinin, köftelerin yanına çok yakışacak çıtır patates tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, çıtır patates tarifi
Mısır unlu patates tarifi
Malzemeler:
- 4-5 adet patates
- 2-3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı mısır unu
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Biberiye
Çıtır patates kızartması nasıl yapılır?
Öncelikle patatesleri soyup elma dilimi şeklinde doğrayın.
Derin bir kasenin içine patates, rende sarımsak ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.
Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve patatesleri yerleştirin.
Çıtır patatesleri önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.
Afiyet olsun.