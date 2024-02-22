Çıtır Lahmacun: Mükemmel, çok güzel ve özel tarifi! Lezzetten parmaklarınızı ısıracaksınız! En iyi bu
Evde yapabileceğiniz kolay ve pratik bir lahmacun tarifi arıyorsanız, malzemeleri hazırlayın ve bu tarifi denemek için hazır olun.
Çıtır Lahmacun Tarifi İçin Malzemeler
4,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kuru maya( dolu)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 silme yemek kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
Aldığı kadar ılık su
Et harcı için;
500 gram yağlı kıyma( ben kuzu kıyma kullandım)
2 adet soğan ( orta boy)
2 adet domates
2 kırmızı biber
2 yeşil biber
1/2 (yarım) demet maydanoz
Tuz, karabiber toz kırmızı biber
1-2 yemek kaşığı rendelenmiş kuyruk yağı yoksa zeytinyağı da olur( yağlı et kullammayanlar için)
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Çıtır Lahmacun Tarifi Nasıl Yapılır?
Yumuşak kıvamda bi hamur hazırlayın ve 15-20 dakikada bir hamurun tekrar havasını alıp yoğurun. ( bu işlemi 2-3 kez yapmanız yeterli).
-ardından bir karıştırma kabına kıymayı alıp, içerisine tüm sebzeleri ekleyin. Tuz, biber salça ve doğranmış maydanozu ekleyip kaşıkla sürülebilecek macun kıvamında bir et harcı hazırlayın.
-daha sonra hamurdan küçük mandalina büyüklüğünde büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve her bir bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerine hazırlanmış et harcından sürün.
-ilk olarak tavada altı hafif kızartılarak daha sonra 200 derecede üst ayar ısıtılmış fırında 5- 6 dakika pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.
Kadın - Aile
Kozalak şurubu: 3 gün yapan ardına bakmadan ilaçlardan kaçacak! Dikkat çeken detayı! Tarifine bakalım
Kadın - Aile
Yerin altında yetişiyor! Bitki çayları zarar verebilir: Ödemi atmak için bu 7 yol yapmalı! Bağımlılık yapıyor