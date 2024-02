Çıtır Lahmacun: Mükemmel, çok güzel ve özel tarifi! Lezzetten parmaklarınızı ısıracaksınız! En iyi bu

Çıtır Lahmacun Tarifi İçin Malzemeler

4,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya( dolu)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 silme yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Aldığı kadar ılık su

Et harcı için;

500 gram yağlı kıyma( ben kuzu kıyma kullandım)

2 adet soğan ( orta boy)

2 adet domates

2 kırmızı biber

2 yeşil biber

1/2 (yarım) demet maydanoz

Tuz, karabiber toz kırmızı biber

1-2 yemek kaşığı rendelenmiş kuyruk yağı yoksa zeytinyağı da olur( yağlı et kullammayanlar için)

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Çıtır Lahmacun Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumuşak kıvamda bi hamur hazırlayın ve 15-20 dakikada bir hamurun tekrar havasını alıp yoğurun. ( bu işlemi 2-3 kez yapmanız yeterli).

-ardından bir karıştırma kabına kıymayı alıp, içerisine tüm sebzeleri ekleyin. Tuz, biber salça ve doğranmış maydanozu ekleyip kaşıkla sürülebilecek macun kıvamında bir et harcı hazırlayın.

-daha sonra hamurdan küçük mandalina büyüklüğünde büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve her bir bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerine hazırlanmış et harcından sürün.

-ilk olarak tavada altı hafif kızartılarak daha sonra 200 derecede üst ayar ısıtılmış fırında 5- 6 dakika pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.