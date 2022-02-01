Çıtır çıtır çarşaf böreği tarifi nasıl yapılır? Çok kolay tarif

Çıtır çıtır çarşaf böreği tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1~2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

10 gr yaş maya

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı toz şeker

3.5-4 su bardağı un

400 gr beyaz peynir

Yağlamak için

50 gr eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

Üzeri için

Yağ

1 yumurta sarısı

Çarşaf böreği tarifi nasıl yapılır?

Çarşaf böreği tarifi için önce mayayı küçük bir kapta toz şeker ve yarım bardak ılık su ile eritin. Süt, ayçiçeği yağı ve tuzu ilave edip, azar azar un ekleyerek yoğurun. Hamur toparlanınca unlanmış tezgaha alıp 5-10 dakika daha yoğurun ve 8 bezeye ayırın. Her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alın ve üzerini tereyağı ve ayçiçeği yağı karışımıyla bolca yağlayıp, üst üste yerleştirin. 8 yufkalık grubu bütünüyle tutup ters çevirin. Böylece en üste gelen, ilk koyduğumuz yufkayı alıp, masanın ortasına koyun. Parmaklarınızla, yumuşak hareketlerle inceltin. İncecik açılan yufkanın uç kısmından biraz içe katlayıp, ufalanmış peynir yerleştirin. Rulo şeklinde sarın ve ortadan başlayarak tepsiye yerleştirin. 30 dakika mayalanması için bekletin. Yağ karışımından artan 2-3 yemek kaşığı yağa 1 yumurta sarısı ilave edin. Fırçayla böreğin üzerine sürün. Öncede ısıtılmış 180-200 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin. Peynirli çarşaf böreğini misafir ağırlarken sunacaksanız; mercimek köftesi ve zeytinyağlı yaprak sarma ile birlikte servis ederek sofranızı renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun.