Çırpınırdı Karadeniz Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden vazgeçmeyiz"
Gönülleri fetheden "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Senden vazgeçmeyiz" adı ile yeniden uyarlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan video klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
Azerbaycan Milli Marşı’nın yazarı olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, Azerin'in sesiyle milyonların beğenisini kazanan Çırpınırdı Karadeniz bestesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yorumlanan şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi.
"Bu şarkı Şarkı için hazırlanan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkının sözleri dikkat çekti.
Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan’ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak “Erdoğan olmasaydı Karabağ’da zafer olmazdı", "2023 ruhunu yansıtıyor”, "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte büyük beğeni toplayan şarkının sözleri:
Nice yollar aşmadık mı
Gönülde bir olmadık mı
Şahit oldu yedi düvel
Zoru kolay yapmadık mı
Sende biz sevdayı gördük
Senin davanla büyüdük
Ay yıldızı yaren bilip
Senin izinde yürüdük
Ah sözümüz söz olsun ki
Bu söz özümüz olsun ki
Sen varsan, umudumuz var
Biz senden vazgeçmeyiz ki