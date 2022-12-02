Çırpınırdı Karadeniz Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden vazgeçmeyiz"

Azerbaycan Milli Marşı’nın yazarı olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, Azerin'in sesiyle milyonların beğenisini kazanan Çırpınırdı Karadeniz bestesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yorumlanan şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi.

"Bu şarkı Şarkı için hazırlanan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkının sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan’ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak “Erdoğan olmasaydı Karabağ’da zafer olmazdı", "2023 ruhunu yansıtıyor”, "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte büyük beğeni toplayan şarkının sözleri:

Nice yollar aşmadık mı

Gönülde bir olmadık mı

Şahit oldu yedi düvel

Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük

Senin davanla büyüdük

Ay yıldızı yaren bilip

Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki

Bu söz özümüz olsun ki

Sen varsan, umudumuz var

Biz senden vazgeçmeyiz ki