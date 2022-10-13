Cirolarda üç haneli artış

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksinde aylık bazda yüzde 6.8 artış belirlendi. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde yıllık bazda yüzde 123.7 yükseliş hesaplandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksinde aylık bazda yüzde 5.7 yükseliş tespit edildi. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 111.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, aylık bazda yüzde 10.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 127.3 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, aylık bazda ise yüzde 6.3 yükseldi. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 9.2 arttı.