Çirkeflik diz boyu! Berna Laçin'den tuhaf paylaşım

Muhalefetin yaşadığı ağır seçim hezimetine bir kılıf da CHP amigosu oyuncu Berna Laçin'den geldi. Seçim sonuçlarını görünce, tıpkı Millet İttifakı yöneticilerinin yaptığı gibi çamura yatmayı tercih eden Laçin, bir tanıdığının müşahit olduğu sandıkta Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu ancak MHP’lilerin ısrarla tekrar sayım istemelerinden ötürü 10 defadır sayım yaptıklarını söyledi.

Açılan sandıkların verilerinin itirazlar sebebiyle sisteme girilemediğini ifade eden Laçin, bunun bir strateji olduğunu ileri sürerek, “Bu gece sonuçlar biter mi emin değilim. Bu itirazlarla 2. tura kalmaya çalışıyor Sn. Erdoğan” herzelerini yumurtladı.

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Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında çok büyük bir oy farkı olmasına rağmen, bu gerçeği gizlemeye çalışan Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Yaaaaa arkadaşın kızı 10 defadır sandık sayıyor. Sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu 6 kat fazla oy almış ama MHP müşahidi ısrarla tekrar sayım istiyor, defalarca defalarca ve hâlâ sandık sonucu girilemiyor. İşte olay bu. Basit bir örnek verdim. Açılan sandık değil girilen sandık verisi önemli. İtirazlardan girilemiyor. Bu gece sonuçlar biter mi emin değilim. Bu itirazlarla 2. tura kalmaya çalışıyor Sn. Erdoğan. Strateji bu."