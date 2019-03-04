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Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya makamında açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:51
Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Geçtiğimiz günlerde yaptığı af açıklamasıyla gündeme gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, tartışmalar sonrası Akit’e konuştu. “Bir mevzu varsa bu herhangi bir kitlenin değil herkesin mevzusudur” diyen Cirit; “Biz Yargıtay olarak daima halkımızla iç içeyiz” şeklinde konuştu.

Bütün kararlar demokrasiye uygun bir şekilde milletle alınır” diyen Başkan Cirit, şunları dile getirdi: “Alınan tüm kararlar ve uygulamalar da toplum vicdanına uygun olur. Türkiye’de bugün halka hesap verebilen bir sistem vardır, ki zaten bu adalet ve eşitliği ilke edinen toplumlarda böyle olmak durumundadır.”  FETÖ terör örgütüne ilişkin Yargıtay istatistiklerini de paylaşan Cirit, “Temyiz incelemesi ile ilgili görevli 16. Ceza Dairesi’nde 2018 yılında gelen 6700 dosyanın 4900’ü karara bağlandı. 2019’da da 2 aylık süreçte şu ana kadar 4534 dosyanın 1032’si hakkında karar verildi” dedi.

Mahkeme istihbarat değil

Yargı kurumları bir ülkenin en şeffaf kurumları olmalıdır” diyen Başkan Cirit, şöyle devam etti: “Mahkemeler istihbarat kurumları değildir. Yargı sisteminde dürüstlüğün ve şeffaflığın sağlanması, topluma karşı hesap verebilirliğin ve profesyonelliğin güçlendirilmesi tüm yargı mensuplarının sorumluluğudur. Bu sorumluluk sadece kendi ülkemizin sınırları içindeki bir sorumluluk değildir. Uluslararası alanda da adaletin doğru yönetilmesi amacıyla tüm yüksek mahkeme başkanları ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:51
  1. Ankara
  2. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
  3. Akit
  4. FETÖ terör örgütü
  5. 16. Ceza Dairesi

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