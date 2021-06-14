Çırağan Sarayı'nda uluslararası D-8 zirvesi! 'Tek gayemiz İslam aleminin huzur içinde yaşaması'

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 24. kuruluş yıldönümü kapsamında, ‘D-8 ile yeni bir dünya’ teması ile D-8'in kuruluşuna imzaların atıldığı İstanbul Çırağan Sarayı'nda uluslararası bir program düzenleyecek.

Pandemi sebebiyle sınırlı sayıda davetli katılacak

Pandemi koşulları sebebiyle sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı zirveye, 26 Haziran 2016 tarihinde D-8 Genel Sekreterliği ile Erbakan Vakfı arasında yapılan ‘Mutabakat Anlaşması' çerçevesinde, D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü Nasir Aminu ve Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, D-8 Dönem Başkanı Bangladeş’i temsilen Büyükelçi Mosud Mannan ve D-8 üye ülkelerinin dışişleri bakanları, büyükelçileri ve başkonsolosları, Türkiye’den çeşitli siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütleri başkanlarının katılacağı bildirildi.

'Gayemiz İslam aleminin huzur içinde yaşaması'

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya’da küresel çapta G-7, BRICS gibi küresel yönetişimin geleceğinde söz sahibi olabilecek örgütlenmelerle birlikte önemi her geçen gün artarak devam etmekte olan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın, kuruluş gayesine ve ortaya konulan ilkelerine uygun olarak ikinci aşamada Müslüman ülkelerin D-60 olarak güçlerini birleştirebilecekleri önemli bir küresel güç merkezi olacağına olan inancımız tamdır. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi kırılmalar, iç savaşlar ve küresel tehditler, D-8’in kuruluş ilkelerini gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Bütün gayemiz, ülkemizin ve tüm İslam âleminin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde, D-8 şemsiyesi altında geleceğe güvenle bakabilecekleri ‘Yeni bir Dünya’nın kuruluşuna ön ayak olabilmektir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Barış Ödülü ilk kez verilecek!

Bekin, uluslararası zirvede ilklerin de yaşanacağını belirterek, şunları söyledi:

“Vakfımız tarafından düzenlenen programa Sayın Cumhurbaşkanı’nın vekâleten temsil edilmesi beklenmektedir. Savaş değil, barış; çatışma değil, diyalog; çifte standart değil, adalet; üstünlük değil, eşitlik; sömürü değil, işbirliği; baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi” ilkeleri doğrultusunda bu toplantıda 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız adına düzenlenen ilk 'Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Barış Ödülü’nün, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer alan ve 1981-2003 yılları arasında Malezya Başbakanı olarak görev yaparken Malezya’yı büyük bir kalkınma hızıyla ‘Asya kaplanları’ arasına yerleştiren Dr. Mahathir Muhammed’e verilmesi kararlaştırıldı."

D-8 (Organization for Economic Cooperation) nedir?

54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın girişimleri sonucu aralarında Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan, İran, Mısır, Nijerya ve Türkiye’nin yer aldığı 8 kurucu ülke, İstanbul Çırağan Sarayı’nda 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul Deklarasyonu ile D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluşunu ilan etti. İstanbul'da üye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile kurulan D-8, kalkınmada iş birliğini sağlamaya, üye ülkeler arasındaki ticareti ve iş birliğini artırmaya yönelik uluslararası bir örgüt niteliğindedir. Bir milyarı aşkın nüfusla sekiz Müslüman ülkenin Türkiye'nin liderliğiyle oluşturduğu D-8’in ana hedefleri arasında, üye ülkelerin küresel ekonomideki konumlarının geliştirilmesi, ticari ilişkilerde farklı ve yeni fırsatların ortaya konulması, uluslararası düzeyde karar verme süreçlerine katılımın artırılması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi yer alıyor."