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Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit! ‘Aklından bile geçirme’

Açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yi Meis adası açıklarındaki sondaj faaliyetine karşı uyardı ve 'bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini' söyledi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit! ‘Aklından bile geçirme’

Yunanistan'ın kamu yayıncısı EPT3'e bir röportaj veren Aleksis Çipras, Atina'nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi.

Çipras, Avrupa Birliği'nin bu hafta Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda Ankara'ya, Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti.

Çipras, daha önce de Ankara'yı uyarmış ve saldırgan tutumundan vazgeçmemesi halinde bunun ''bedeli'' olacağını söylemişti.

Yunan ordusu hazırda bekliyor

Öte yandan Yunan silahlı kuvvetlerinin de olası bir gerginliğe karşılık Ege Denizi'nde hazırda beklediği belirtildi.

Ekathimerini'nin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer en çok Rodos'un doğusunda ve Meis'in güneyinde Türkiye'nin olası bir müdahalesi konusunda endişeleniyor.

Habere göre olası bir gerginlikte Yunan deniz kuvvetleri karşılık verecek, ancak hava kuvvetleri de destekleyici rol oynayabilecek.

İkinci sondaj gemisi de gönderildi

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Ankara geçen hafta bölgeye ikinci sondaj gemisini de gönderdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
  1. Ankara
  2. sondaj gemisi
  3. Türkiye
  4. Kıbrıs
  5. Akdeniz
  6. Yunanistan
  7. Aleksis Çipras
  8. Atina
  9. Doğu Akdeniz
  10. Avrupa Birliği
  11. Ege Denizi

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  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM1 sa önce
    HÜKÜMET İÇTE VE DIŞTA DÜŞMANLARLA BOĞUŞUYOR.İÇERDEKİ HAİNLER DAHA BETER
  • Murat Murat 1 sa önce
    EY. Yunan. Sen ancak donuna. Yaparsın. Anadınmi. NE demekistedimi
  • Murat Murat 1 sa önce
    EY. Yunan. Sen ancak donuna. Yaparsın. Anadınmi. NE demekistedimi
  • MeskenMesken1 sa önce
    Merhum Timurtaş Uçar hocanın bir vaazında: Yunan çocukları okula başladıkları zaman kutu süt ikram ederler, o kutunun kıyıcığına küçük bir yazı var. Ey Yunanlı çocuk, içtiğin bu sütten alacağın enerjiyi, Constantine'yi türklerin elinden almak için harcamayacaksan içtiğin bu süt sana haram olsun.
  • CihadCihad1 sa önce
    İç meseleleri bırakıp dünyaya nizam verme vakti.
  • MeskenMesken2 sa önce
    Erdoğan düşmanlığının tek sebebi, Batıya kulak asmamasından ve ABD'nin One Minute intikamı.

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