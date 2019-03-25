Çipras'ın Türkiye iddialarına cevap: Jetler...
Güvenlik kaynakları, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 'Türk jetleri tarafından taciz edildim' açıklamalarını yalanladı. Kaynaklar, Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını bildirdi.25 Mart 2019 Pazartesi 17:06
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir" denildi.
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