Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Detaylar belli oldu!

Yeni çipli kimlik kartları için detaylı bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu pazartesiden itibaren yeni tip sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak alınabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tek bir kart projesi kapsamında ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesi gerektiğini belirtti.

Ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşan Süleyman Soylu “Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum.'' Açıklamasında bulundu.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasından satır başları:

Yeni nesil sürücü belgelerinin, T.C. kartlarına yüklenmesi projesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye'de çok kısa zamanda çok büyük değişiklik gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim.

1995'te ben ilçe başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce kuyruk bekleyen insanlardı.

Şimdi Nüfus Genel Müdürümüz gösterseydi sevinecektim; yeni konseptimiz zannediyorum Ankara'dan başlamış olmalıyız. Vatandaşımızın girdiğinde teknolojinin tüm imkanlarını sağlaması bizim açımızdan olağanüstü bir gelişme. Şunu ifade etmek istiyorum, nüfus idarelerimiz Türkiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil etmektedir. Onun için sizinle gurur duyuyoruz.

Vatandaşımız bir günde randevu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün randevu veren ilçeler... 20-25 gün randevu veren ilçeler bizim için normaldi. 70'leri 90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz diye bir gayret sarf ettik.

Dedik ki, üçünü bir araya getirelim. Başladık, nedeni ne? Vatandaşımız emniyete gidip pasaportla karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pasaport vermek değildir. Veya trafik tescil belgesi vermek değildir. Veya ehliyet vermek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 2018. Üçünü bir arada vereceğiz. Emniyetten oraya bir günde geçecek bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi. Entegre olacak ve aynı zamanda vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Bu deli cesareti midir bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmam. Onun için burada hakikaten belki 4-5 gün ufak tefek aksaklıklar yaşanmadı değil, ama bir sonraki Pazartesi gününe kadar sonlanmış oldu. Ve hakikaten vatandaşımıza yönelik bir kolaylaştırma sağlandı.

Maksimum 8-9 dakika. Yaşlılarımızda parmak izi alırken bazen sıkıntı oluyor. Arkadaşlarımız biraz daha vakit ayırmak zorunda kalıyorlar. Maksimum 8 dakikada bir işlem yapılırsa bu gerçekleşiyor. Peki daha sonra ne oluyor? Ehliyet için git parmak izi ver, pasaport için parmak izi ver... Şimdi hepsi birbirine entegre oldu. Olaylarla ilgili parmak izi konusunda bizi o kadar rahatlattı ki, milyonlarca meselenin dosyalar arasında aranmaktan teknolojik olarak entegre edilmesi aynı zamanda binlerce olayın aydınlatılmasını da sağladı.