Çıplaklık ilkel Arap Kültü

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

İşte yaz dönemi halen devam ediyor. Bir çıplaklık konusu ve bu konuda ileri geri herkes konuşuyor. Ve buna işte Arap kültürü falan yakıştırmaları vesaire.

Irkçılar tarafından böyle bir gözlükle hayata bakanlar var ama İslam öyle bakmıyor tabii.

Onun için biz de deriz ki çıplaklık, cahili Arap kültü, kültürü. Sen başörtülü olmaya, tesettürlü olmaya, cilbaplı olmaya Arap kültürü der misin? Biz de o zaman deriz ki mesele Araplık üzerinden tartışılacaksa bu İslami bir Arap kültürü. İslami Arap kültürü. Irk ile alakalı değil hatta İslami Türk kültürü.

Peki çıplaklık? Çıplaklık da o zaman cahili ilkel Arap kültürü. İslamdan önceki Arapların kültürü çıplaklık.

Hatta mabedi bile çıplak tavaf ediyorlardı. Üstelik onlar yani bugünkü çıplaklar gibi değil, belki daha masum çıplaklık bile diyebiliriz. Niçin? İşte kirlendiklerinden arınmak gibi saçma bir anlayış ile.

Yani şu anda haçı Hıristiyanların kutsaması gibi. İsa Nebi'yi çarmıha geren suç aletini kutsuyorsun. Niye ona bir başka argüman üretiyorsun? Bu da böyle çıplaklığa böyle bir şey uydurarak haşa Kabe'yi bile çıplak tavaf eder hale geliyorlar.

Dolayısıyla çıplaklık cahili Arap kültürü. Sırf Arap üzerinden okuyanlar, bu kadar sığ yaklaşımlarla olaylara yaklaşanlar yani olaya cüce beyinleriyle yüce laf ettiklerini zannedenler ırkçı yaklaşımlarla işte özellikle Türkçe ırkçılar muhakkak bu başka coğrafyalarda da öyledir. Her bölgenin ırkçısı yani İslam'a bir yaftalama yapmak için karalama yapmak için kendi ındinden, fikri neyse zikri odur.

Kendisi ırkçı ya onu da bir ırkçılık yaftası Arapçılık bilmem ne üzerinden. Hadi oradan. Bana ne Arapçılıktan. İslam'ın öyle bir saplantısı yoktur ki. Müslümanların Araplık Arapçılık gibi derdi olamaz. Haşa, İslam ırkçılığa aykırıdır. Irkçılık yasaklanmıştır. Nebi aleyhisselam da ırkçılık ayaklarımın altında buyurmuştur ona istinaden.

Peki Nebi aleyhisselam Arap diye biz Türkçülük yaparak onu ret mi edeceğiz? Veya işte Arapçılar eğer onun Arap olduğu için kabulleniyorsa bu İslami olmaz ki. O Müslümanca olmaz. Yani bu iş öyle tek taraflı bile değil. Külliyen ırkçılık merduttur, reddedilmiştir.

Irkçılık ilkellik bir yerde. Adam ne yapacak? Şamanizme ondan önceki ilkelliğe gidecek. Adam ilkel aslında ya bakma ilkel. Onun da ilkelliğine gidiyor. Arap'ın da ilkelliğine gidiyor vs. Yani bu bırakın vahiy argümanları aklı argümanlarla bile bağdaşmaz. Zaten vahiy ile akıl çatışmaz.

Her ikisi de Allah'ın ayetidir. Tabii ki suistimal edilmezse. Dini de bozarsan hakka aykırıdır. Aklı da bozarsan hakka aykırıdır. Ama onların saf hali ilahidir. Allah'ın ayetleridir. Akıl da, tabii ayetler de kazılı ayetlernde yazılı ayet te vahiy de akıl da Allah'ın ayetleri. Dolayısıyla bunların uydurmaları hiçbir şey ifade etmez.

Bu bir tarafa, cilbap işte çarşaf gibi değerlendirebileceğimiz veya pardüse veya başka türlü, önemli olan zaten örtünmektir. Yani mahrem yerini göstermemektir. Ve kadına özgün alan, özel alan hakkıdır. Ve kıyafet işte şu renk bu renk olması çok o kadar mühim değil. İsminin şu olması veya bu olması değil, bedenin örtülmesidir, nihayetinde mahrem yerlerin örtülmesidir. Sadece örtmek te yetmiyor. Belli edilmeyecek şekilde bol bir kıyafetin olması erkek için de kadın için de. Erkek için biraz daha sınırlı tabii ki, çünkü o çalışmak üzere yani ailenin nafakasını temin üzere yaratılmış.

Fiziken daha güçlü yaratılmış. O şartlar icabı ve daha çirkin yaratılmış kadına göre. Kadının da cazibesi önde, o özel yaratılmış, güzel yaratılmış.

Dolayısıyla hani ne kadar korunmaya gerek varsa o kadar. Onun mahremiyeti biraz daha önde, o aslında bir taraftan güzel yaratılmasıyla alakalı, bir nimet ilintili. Hoş bir şey güzel bir şey bir taraftan da ona özel alan, özgün alan. Kadın daha özel, özgün bu bir üstünlüktür.

Meşhur sanatçılar, siyasetçiler, iş insanları, şunlar bunlar bile piyasada kapalı dolaşırlar. Niye? Görünmek istemezler. Ya gözlükleriyle, maskeleriyle şapkalarıyla vesaire. Onlar özel alanlarını halka açmak istemezler. Madem bu özgünlük te, özellik te, kadın için olunca niye değil? Yani bu tezat niye? Akıl mantık neresinde? O kadının özel alanı, özelliği, özgünlüğü, onun mahrem alanı, özel alanı. Dolayısıyla onu sana niye açsın? Akıllı olan açmaz ki bunu.

Akıllı olan sanatçı da öyle veya meşhur adam da piyasada öyle çok ayak altı dolaşmaz. Yani bu aslında bakarsan bir yerde kıymetli bir şey. Kadın için de, o kıymetli ama ayak altı yapıyor niye? Yani öyle insi, cinni şeytan ona öyle fıs fıs diyor. Algı.

Diğer taraftan biz Muhammed Nebi Arap olduğu için, Arapça kitap indiği için oraya, yoksa bu Arap olduğu için değil ki. Yani o kültür Arap kültürü olduğu için değil İslam kültürü olduğu için biz ona meylederiz. Bize ne? Şu ırktan bu ırktan yoksa bizim ırkımızın suyu mu çıktı? Biz evet ırkçı değiliz ama ırkımıza karşı da bir düşmanlığımız yok. Bir düşmanlığımız olamaz. Hatta Allah'ın serbest bıraktığı alanlarda, hakkani alanlarda tabii ki kendi şahsımızı, ailemizi, yakınlarımızı, kavmimizi, ırkımızı gerekirse halkımızı savunuruz. Akıl, mantık, makuliyet, hakkaniyet.

Diğer taraftan biz sadece Muhammed Nebiye değil ki. Biz ondan bir önceki İsa Nebi'ye de iman ediyoruz. O da Arami öyle mi? Niye Arami kültürü demiyorsunuz? Hatta Araplardan önce tesettürün timsali Meryem Validemiz'dir. Meryem Validemiz Arap değil, Arami. Biz de Arami değiliz ama o Meryem Valide'nin hicabına saygı duyuyoruz, onu takdir ediyoruz. Bu Arami kültürü o zaman öyle mi? Arap değil, Arami kültür. Hadi bakalım çık işin içinden. Bu cüce beyinler böyle yüce yüce konuşmaya kalkan cüce beyinler. Kendini bir şey zanneden hadsizler.

Hadi bakayım. Veya bi daha öncesine git, Musa Nebi'ye iman ediyoruz. Musa Nebi İbrani.

Hadi bakalım. Kur'an'da en çok 134 defa ismi geçen Musa Nebi'yi, onu örnek alıyoruz. Onun davasını, onun annesini, Yahobed'i örnek alıyoruz. Tesettürde bayanlar. Biz de Musa Nebi'yi örnek alıyoruz. Sakalıyla, şalvarıyla, cübbesiyle, hatta bakın mescide ayakkabısız girmek Musa Nebi'nin sünnetidir. Öyle mi? Hadi bakayım. Musa Nebi, Allah ona kutsal vaadidesin, burası kutsal vaadi, çıkar nâlinlerini buyurdu. Musa Nebi de çıkardı.

Biz de Allah'ın evine girerken ayakkabılarımızı çıkartıyoruz, ayakkabısız giriyoruz. Bu Musa Nebi'nin sünneti. Ben İbrani'mi oldum yani.

Bu İbrani kültürü mü? Yani bunu Musa Nebi getirdi. İbrani kültüründe böyle bir şey yoktu. Bunu Musa Nebi' ırki olarak değil İslami olarak getirdi.

Biz Musa Nebi'ye ittiba ediyoruz. O zaman İbrani kültürü mü? Hadi bunu niye demiyorsun?

İbrahim Nebi de öyle. Biz İbrahim Nebi'nin birçok sünnetine ittiba ediyoruz. Sünnetbile ondan miras.

Muhammed Nebi de geçmiş Nebilerin sünnetini devam ettirdi. Biz de hepsini külliyen devam ettiriyoruz. İbrahim Nebi kültürü. Benim atam İbrahim Aleyhisselam. Ne oldu peki? O buradan Harran'dan gitti. Dolayısıyla buralı idi. Ne oldu şimdi? Döndü dolaştı başa geldi.

Ne oldu? Türk kültürü oldu bir yerde. Evet İbrahim Nebi'nin kültürü, Türk kültürü. O ırki değil.

O İslam kültürü. Evet o önce burada başladı.

Dolayısıyla bu öyle yaftalamalarla Arap kültürü demekle içinden çıkabileceğiniz mesele değil. Yani ağzınızdan daha çıkmadan ağzınıza tıkarlar. Çıplaklık da cahiliye Arap kültürü. Sırf oradan bile baksan, Evet tesettür İslami Arap kültürü. Çıplaklık cahiliye Arap kültürü.

Sen cahili ilkel Arap kültürünü takip ediyorsun. Şu anda çıplak çıplak dolaşanlar onu savunanlar. Siz Arap ilkel cahili kültürünü savunuyorsunuz.

Asıl Arap kültürü o. İslamlaşmadan önce Arap ırkına ait. Şu anda da Afrika'da. Afrika kültürü, ilkel bir kültürdür. İslamsa, örtünmek, tesettürlü olmak, asil olmak, özel özgün olmak. Eee seninki Arap kültürü, asıl cahiliye Arap kültürü seninki. Ham gaba, Softa ham softa. Yobaz bağnaz. Hokkabaz. Yani sen ne anlarsın? Akıllı olsaydın Allah'ın verdiği aklı kullansaydın İslami olurdun.

İslam'a laf yetiştirmeye değil, oraya yetişmeye çalışırdın. O davayı anlamaya çalışırdın. O hakkaniyeti, o aşkın değerleri anlamaya çalışırdın.

Laf yetiştirmeye değil, ona yetişmeye çalışırdın. Ükela küstah. Hangi ırktan olursa olsun. Tabii ki biz şu anda bunu belli bir Türkçülük üzerinden, bilmem ne üzerinden kendi ülkemizde bunu yürütmeye çalışan soytarılara diyoruz. Hokkabazlara diyoruz. Evet. Çapulculara, o kaçkınlara diyoruz. Soytarılara diyoruz.

Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah'la aşık atıyorsunuz. Allah yasak ediyor çıplaklığı. Ama siz de açıklığı, tesettürü yasak ediyorsunuz. Hatta akla ziyan ki, evde örtsün, sokakta açsın derler. Evde zaten başörtüsü şart değil ki o dışarı için. Bu kadar ahmak, bu kadar keyfiyetsiz, bu kadar mantıksız, akılsız. Yaşlanınca örtsün der. Yaşlıya da gerekmez. Türkiye'nin başına bela bunlar. Sokak malı değil ki, kadın sokakta açılsın. O affedersin, genel ev malzemesi değil ki.

Ayette de sokağa çıktığınız zaman, cilbaplarınızı üzerinize örtün ki, sizin onurlu, hür olduğunuz belli olsun buyrulur. Yani sokak kadını olmadığınız belli olsun, size sataşmasınlar. İşte tesettürlü hür kadın, öbürü köle, şehvet kölesi. Sen şu andaki modern, tüketim toplumunun, vahşi modernizmin kölesi kadın değilsin.

Zaten kölelerin, cariyelerin örtünmesine gerek yok. Şuradan açık açık söylüyorum. Köle olan kadınların örtünmesine gerek yok. Onlara zaten örtünme şart değil.