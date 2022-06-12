Çıplak vatandaş vakası: Bir adam sokakta pes dedirten rahatlığı ile çıplak dolaştı

Son birkaç haftadır ülkenin dört bir yanında çıplak yürüyen vatandaş görüntüleri paylaşılıyor. Bu görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul, Ankara, Denizli, Kahramanmaraş sonrası şimdi de Mardin'de bir adam sokakta pes dedirten rahatlığı ile çıplak dolaştı.

Türkiye'de son günlerde yaşanan "çıplak vatandaş" görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Son gelen görüntünün adresi ise Mardin'in Kızıltepe ilçesi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafiğin aktığı bir caddede yanından geçen araçlara aldırış etmeyen şahıs, çırılçıplak bir şekilde yürümeye devam etti. Kalabalık arasında bir süre çıplak dolaşan kişinin rahatlığı gözlerden kaçmadı.

ÇEVREDİKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çıplak şahsa, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İşlek sokakta çıplak halde yürümeye devam eden şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Kimliği bilinmeyen vatandaşın neden çıplak bir şekilde sokak ortasında yürüdüğü ise merak konusu oldu.