'Çıplak semazen'de skandal karar! Ne bu şimdi? Valilik "soruşturulsun" dedi, mahkeme "olmaz" dedi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl eylül ayında Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için basına kapalı gala yemeği düzenledi. UCLG gala yemeği gecesinde sahne alan Ziya Azazi'nin sergilediği 'Dervish In Progress' adlı gösterinin, çıplak semazen olduğu öne sürülmüştü.

Olayın basına yansımasının ardından İzmir Valiliği'nce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Şube Müdürü Emel Sevil Özer hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Bunun üzerine belediye çalışanları soruşturma iznine itiraz etti.

Soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle karar verdi!

İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, çalışanlar hakkında soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi.

Daire, aynı dans gösterisinin birçok defa Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla bakanlığa bağlı sanat kurumlarında repertuvara girdiğini, Azazi'nin aynı koreografiyle Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya opera ve bale sahnelerinde defalarca sahneye çıktığını belirtti.

Kararda Azazi'nin Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıkları tarafından Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirildiğine de vurgu yapıldı. Dans gösterisinin tercih sebebi olduğu ve bugüne kadar herhangi bir şikâyetin olmadığının altı çizildi. Azazi'nin bütün gösterilerinde aynı şekilde dans ettiği, galaya mahsus bir gösteri yapmadığı da kararda yer aldı.

Belirtilen sebeplerden ötürü Ertuğrul Tugay, Kadir Efe Oruç ve Emel Sevil Özer hakkında soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.