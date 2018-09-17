0553 313 94 23

‘Çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler…’ Mahallede eylem

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan ve mahallelerinde bulunan 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını öne süren vatandaşlar eylem yaptı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:43
‘Çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler…’ Mahallede eylem

Yıldız Mahallesi'nin sakinleri, bazı 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını ileri sürdü. Fuhuş pazarlığının sokak ortasında yapıldığı iddiasında bulunan mahalleli, belirledikleri binanın önünde bir araya geldi. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukların korunması için yetkililerden yardım istedi. Bir süre önce fuhşa aracılık ettiğini öne sürdükleri kişilerin kendilerine ve polise saldırdıklarını dile getiren mahalleli, denetim yapılmasını talep etti.

Mahalle sakinleri adına konuşan Ümit Bozbay, "Ailelerimizin, çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz. Ne yazık ki çevremizde 1+1 dairelerin pansiyon haline getirilip günlük kiraya verilmeye başlamasıyla mahallemizin huzuru kaçtı. Bu dairelerde çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden, balkonlarımıza çıkamaz olduk. Camlarımızı kapılarımızı açamaz hale geldik. Çocuklarımız sokakta oyun oynayamaz hale geldi. Durum her geçen daha da kötüye gitmektedir. Araçlarla yabancı uyruklu kadınlar da bu dairelere getirilmeye başlandı. Burayı kiraya veren kişiler bize ve polislerimize saldırma cesareti göstermeye başladılar. Mahalle sakinleri olarak bu dairelerin sahiplerinin belirlenmesini ve dairelerin denetim altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından mahalle sakinleri, olaysız dağıldı.

 

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 06:43
  1. bayraklı
  2. fuhuş
  3. eylem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Afganistan anlaştı! Yeni dönem
    1. Türkiye ve Afganistan anlaştı! Yeni..
    2. 'Her yağmurda evden kaçıyoruz'
    3. PKK'lıları taşıyorlar... Kerkük'ü..
    4. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren..
    5. Mahrem ‘imam’ anlattı… ‘Ankesörlü..
    6. TSK’dan Suriye’ye en kapsamlı askeri..
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. ABD’li şirketten dikkat çeken..
    9. Korkudan bölgeye giremiyorlardı…..
    10. ‘Çıplak balkona çıkan kızlı erkekli..
    11. ‘Blackwater’ gibi çalışıyorlar…..
    12. Çok sayıda yaralı var… Gece kulübü..
    13. Suriyeli kadınların dramı… Tek..
    14. İstanbul’da gece yarısı feci kaza…..
    15. Bilanço ağırlaşıyor… Böyle uyardı:..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uyarı:..
    17. Bomba iddia Mesut Özil Arsenal'dan..
    18. Ahmet Çakar'dan maç sonu..
    19. Cengiz Ünderli Roma'ya Chievo darbesi!..
    20. Cenk Tosun'lu Everton'dan şok..
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz