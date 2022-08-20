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Medya 'Çipetpet' sözüyle hafızalara kazınan Şevket Kopal, 95 yaşında vefat etti
Medya

'Çipetpet' sözüyle hafızalara kazınan Şevket Kopal, 95 yaşında vefat etti

Kuş sesi çıkartırken kullandığı "Çipetpet" ifadeleriyle hafızalara kazınan "Arnavut Şevket" lakaplı fenomen Şevket Kopal, 95 yaşında kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Şevket, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:42:00 - 2022-08-20 17:48:55

Kuş sevgisiyle bilinen ve "Çipetpet" sözleriyle tanınan 'Arnavut Şevket' lakaplı Şevket Kopal'dan acı haber geldi. 95 yaşındaki fenomenin kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Arnavut Şevket, bugün Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığında defnedildi. Sevilen fenomenin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

KUŞLARA İLGİSİYLE TANINIYOR

1927 yılında Üsküdar'da doğan ve küçük yaştan itibaren kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini taklit ettiği videoyla ünlenmiştir. 95 yaşındaki Kopal, "Çipetpet" sözleriyle ünlü olduktan sonra bir markanın reklam yüzü olmuş ve"2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.

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