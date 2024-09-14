  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Cipe otomobil çarptı: 4 yaralı
Yerel

Cipe otomobil çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 02:45:00 -
Cipe otomobil çarptı: 4 yaralı

Düzce’de dönüşü kaçırıp duran cipe aynı istikamette giden otomobil çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Kuzey Çevre Yolu Çamköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Akçakoca istikametine giden İ.K. idaresindeki 81 FB 989 plakalı Nissan marka cip, sürücüsünün dönüş yolunu kaçırması ile aniden durunca aynı istikamette giden Y.S. idaresinde ki 81 ABH 822 plakalı Fiat marka otomobilin çarpması sonucu iki araçta savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri her iki araçta da bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23