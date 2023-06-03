Çip krizi bitti ama... Otomotivde yeni kriz
Otomotiv sektöründe çip krizini geride bırakan şirketler şimdi de nitelikli personel bulma konusunda kriz yaşıyor.
Business Insider'ın Cuma günü yayınlamış olduğu habere göre, Stellantis'in Alman iştirakiOpel'in CEO'su, markanın son yıllarda otomobil endüstrisini zorlayan yarı iletken sıkıntısının üstesinden geldiğini söyledi.
Opel CEO'su Florian Huettl, yayın organına verdiği demeçte yarı iletken sıkıntısının çözümünün ardından bu kez de şirketin nitelikli işgücü açığı ile mücadele ettiğini söyledi.
Huettel, şirketin "daha fazla elektrifikasyon ve otonom sürüşte bir sonraki adımlar" üzerinde çalışacak bilgi teknolojileri alanında uzman aradığını söyledi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
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