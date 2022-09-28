Çip krizi Avrupa'yı fena vurdu! Zarar 100 milyar avroyu bulabilir

Allianz Trade açıklamasına göre, çip krizinin Avrupa otomotiv sektörüne maliyeti 2021 ve 2022 genelinde 100 milyar avroyu bulabilecek.

Araştırmaya göre, çip krizinin en fazla otomotiv sektörünü etkilemesinin bir başka nedeni ise çip üreticilerinin üretim kapasitelerini bilgisayarlar ve veri merkezleri gibi talebin hızla artışa geçtiği nihai pazarlara kaydırması oldu.

Çip sıkıntısı nedeniyle otomobil üretiminin 2019 seviyesinin çok altında kaldığı vurgulanan araştırmanın sonuçlarına göre, sektörün küresel olarak toplam üretim kaybı 18 milyon adedin üzerine çıkmış durumda.

Araştırmada, araç üretiminin 2021 yılında 13 milyonla benzeri görülmemiş seviyelere gerilediği Avrupa'da durumun daha kötü olduğu belirtilirken, Çin’deki karantina kapanmaları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ortaya çıkan ek tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle üretimdeki toparlanmanın yeniden sekteye uğradığı ifade edildi.

En büyük darbeyi Almanya aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Trade Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, çip sıkıntısının yol açtığı üretim yavaşlamasının Avrupa ekonomisine maliyetini hesaplamak için 2021 ve 2022 üretiminin 2019 seviyeleriyle karşılaştırıldığını belirtti.

Hesaplamalarına göre 2021 yılında 50 milyar avronun üzerinde bir kayıp yaşandığını aktaran Bugay, şöyle devam etti:

"Bu da bölge GSYH’sinin yüzde 0,4’üne eşit bir rakam. Avrupa’da otomotiv üretiminin 2022 yılında bir kez daha yüzde 1 azalacağını varsayarsak 47 milyar avroluk bir kayıp daha yaşanabilir ve toplam kayıp 98 milyar avroya ulaşabilir.

Otomotiv sektörü toplam katma değerin daha büyük bir payını temsil ettiği için Almanya, 2021 ve 2022'de 47,5 milyar avro katma değer kaybıyla en büyük darbeyi aldı. İşin iyi yönünden bakılırsa, perakendecilerdeki tarihi düşük stok seviyeleri göz önüne alındığında, üretimin 2023 yılında yeniden hareketlenmesi yukarı yönlü büyük bir potansiyel yaratabilir."

Çözüm için Avrupa’daki desteklerin acil ve makul hedeflere odaklanması gerektiğini kaydeden Bugay, “2021 yılında dediğimiz gibi, Avrupa’nın yarı iletkenler konusunda özerklik kazanması düşük bir ihtimal. Ancak politika yapıcılar, teşvikleri tüketici elektroniğinden ziyade otomotive odaklayarak, yerli üretimi teşvik ederek ve ortak girişimler başlatarak krizin çözümü için doğru yönde adım atabilirler." ifadelerini kullandı.