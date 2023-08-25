Cip ile otobüs çarpışmıştı! Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı

Kaza, Yemişlik TOKİ girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 303 plakalı cip ile 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

"Kaza anı otobüs içi kamerasına yansıdı"

Öte yandan, kaza anı ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters şeride giren cipin, otobüsün orta kapısın çaptığı, bir kadının ise cam parçaları arasında kaldığı ve diğer yolcuların ise yerlere düştüğü görüldü.

Aynı zamanda görüntülere şoförün ani bir manevra ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu yansıdı.

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