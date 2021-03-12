'Cinsiyetçi' Serra Kadıgil'e şamar gibi cevap!

yeniakit.com.tr

Meclis'teki konuşmasında "Irkçılık ve cinsiyetçilikle mücadele edeceğini" iddia eden CHP'Li Serra Kadıgil, ardından sosyal medyada videoyu paylaşırken kullandığı ifadelerle cinsiyetçilik yaptı.

"Bıyıklılar" ifadesiyle maskesi düşen ve 'cinsiyetçi' yüzü görünen Kadıgil, sosyal medya hesabından "Tüm mesajlarınıza çok teşekkür ederim, çok mutlu ettiniz:) Bu arada bıyıklıların müdahil olduğu tartışma asıl şu konuşma sonrası çıktı. Neden kadına yönelik şiddet var, neden bu kadar yaygın ve nasıl çözeceğiz? 10 dakikada özetlemeye çalıştım" paylaşımı yaptı.

Yazar Ali Osman Aydın'dan cevap geldi

Cinsiyetçi ifadesiyle tepki toplayan Kadıgil'e Yazar Ali Osman Aydın'dan şamar gibi bir cevap geldi.

Ali Osman Aydın şu ifadelerle CHP'li Kadıgil'e cevap verdi:

"Irkçılık ve cinsiyetçiliğin her türü ile mücadele edeceğine" göre erkekleri "bıyıklılar" diye aşağılayan cinsiyetçi faşizmle de mücadele edersin herhalde!!!