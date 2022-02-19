Cinsiyet değiştirme pisliği spora da bulaştı! Erkek haliyle başarısı olmayan kişi kadın haliyle 1. oldu.
Amerika’da cinsiyet değiştirerek kadın olan bir şahıs, kadınlar yüzme şampiyonasında birinci oldu. Sapkın şahıs, erkek olduğu bir zamanda yapılan erkekler yüzme şampiyonasında 462. olmuştu.
Cinsiyet değiştirme sapkınlığının bir pisliği de spor müsabakalarında ortaya çıktı. Lia Thomas isimli bir adam erkekler yüzme şampiyonasında 462. olarak dereceye bile giremezken, kadın haliyle kadın yarışmacıların hakkına girerek fizyolojik üstünlük göstererek yarışmada büyük farkla 1. Oldu.
Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Düzenlenen yarışmanın sonucu sosyal medyada yayınlanması sonrası sosyal medya kullanıcıları bu sapkınlığa tepki gösterdi. Binlerce kişi yüzme federasyonuna şikayette bulundu.