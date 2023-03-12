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Gündem Cinsiyet değiştiren ahlaksız Selin Ciğerci'ye büyük şok! Ha bu da sana ders olsun
Gündem

Cinsiyet değiştiren ahlaksız Selin Ciğerci'ye büyük şok! Ha bu da sana ders olsun

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci büyük şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 14:23:00 -
Cinsiyet değiştiren ahlaksız Selin Ciğerci'ye büyük şok! Ha bu da sana ders olsun

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci büyük şok yaşadı. 

Kendi kozmetik markasını kuran ve adına ait güzellik merkezleri açan Ciğerci, son olarak Konya'da açılış yapacağını duyurmuştu.

Güzellik merkezinin açılışı için Konya'ya giden Selin Ciğerci'ye Konyalı bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter'da #selinciğerciyikonyadaistemiyoruz hashtagi açarak tepki gösterdi.

 
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