Cinsiyet değiştiren ahlaksız Selin Ciğerci'ye büyük şok! Ha bu da sana ders olsun
Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci büyük şok yaşadı.
Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci büyük şok yaşadı.
Kendi kozmetik markasını kuran ve adına ait güzellik merkezleri açan Ciğerci, son olarak Konya'da açılış yapacağını duyurmuştu.
Güzellik merkezinin açılışı için Konya'ya giden Selin Ciğerci'ye Konyalı bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter'da #selinciğerciyikonyadaistemiyoruz hashtagi açarak tepki gösterdi.
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