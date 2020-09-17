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Aktüel Cinsel saldırıda bulunduğu kadını araçtan attığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı
Aktüel

Cinsel saldırıda bulunduğu kadını araçtan attığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:53:25 -
Cinsel saldırıda bulunduğu kadını araçtan attığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Otomobiline aldığı kadını cinsel saldırıda bulunduktan sonra Şişli'de araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül saat 19.00 sıralarında Tarabya'da çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradığı iddia edilen K. M. K. isimli kadını, otomobiline aldıktan sonra cinsel saldırıda bulunup Şişli'de araçtan attığı belirtilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli R. P'yi gözaltına aldı.

Şüpheli R. P, müşteki K. M. K'nın şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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