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Yerel Cinnet getiren şahıs akrabalarına kurşun yağdırdı!
Yerel

Cinnet getiren şahıs akrabalarına kurşun yağdırdı!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 08:36:00 -
Cinnet getiren şahıs akrabalarına kurşun yağdırdı!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen olayda cinnet getiren bir şahıs, silahla 3 kişiyi vurdu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde cinnet getiren Ü.Y., akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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