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Yerel Cinnet geçirdi eşini ve çalışanını öldürdü
Yerel

Cinnet geçirdi eşini ve çalışanını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-22 13:59:00 -
Cinnet geçirdi eşini ve çalışanını öldürdü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurararak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'a (50) tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Gafari Çolak'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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