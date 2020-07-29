Çinlilerin ödeme sistemi Türkiye’de

Çinli turistlere ödeme kolaylığı sunan WeChat Pay’in aylık aktif kullanıcı hesap sayısı 800 milyonu geçiyor. Sistemin günlük işlem hacmi ise 1 milyarı buluyor. İlk olarak Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve küresel bir aktarma merkezi İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlanan karekod bazlı bu ödeme sistemi, kısa süre içerisinde tüm Türkiye’de kullanılacak.

Proje, online olarak düzenlenen lansman ve imza töreniyle kullanıma açıldı. Törene, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yu Hua, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, İGA yetkileri katıldı.