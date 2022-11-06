Çinliler, kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak! Çin-Pakistan ekonomik koridoru projeleri

The Expresss Tribune gazetesindeki habere göre Çin ve Pakistanlı yetkililer, 11'inci CPEC Ortak İşbirliği Komitesi (JCC) toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Toplantıda alınan kararlara göre Çin ve Pakistan, CPEC projelerinde çalışan tüm Çinli personelin terör saldırılarından korunması amacıyla kurşun geçirmez araçlarla taşınmasında mutabık kaldı.

Söz konusu karar, 2 Kasım'da Pekin'de Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in CPEC projelerinde çalışan Çin vatandaşlarının güvenliğine dair endişelerini dile getirmesinin ardından alındı.

- ÇİNLİLER HEDEF ALINIYOR

Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinde ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu, bu ülkedeki Çin vatandaşlarını hedef alan terör eylemleri gerçekleştiriyor.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Pakistan'ın güneyini demir yolu, kara yolu ve enerji nakil hatlarıyla birbirine bağlamayı amaçlayan CPEC projelerinin yaklaşık 62 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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