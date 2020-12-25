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Yerel Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler
Yerel

Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler

İstanbul'un Şişli ilçesinde 3 Çinli, öğle vakti eski ortaklarını zorla araca bindirerek kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:23:00 -

İstanbul'un Şişli ilçesi, Fulya Ortaklar Caddesi'nde dün 14.00 sıralarında yaşanılan olayda, Çinli iş insanı H.W., bir hukuk bürosundan çıktığı sırada önünü kesen 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Kaçırılma ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından plakası tespit edilen Y.Y.'ye ait aracı Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takibe aldı. Kaçırılan iş insanının Avcılar'da tutulduğunu belirleyen polis, tespit edilen adrese baskın yaptı.

H.W.'yi kurtaran polis, kaçırılmaya karışan Y.Y., F.Y., J.Y. ve L.M.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan incelemelerde H.W.'ye imzalatılan 19.750 dolar değerinde senet bulundu. H.W.'yi kaçırarak zorla tutan kişilerin, kendilerine borcu olduğu için alıkoyduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Polis tarafından kurtarılan H.W. ise kendisini kaçıranlarla daha önceden maske üretimi ile ilgili iş yaptıklarını, son işlerinde firmanın sadece kendisiyle çalışmak istemesi nedeniyle kaçırıldığını iddia etti. Eski ortaklarını kaçıran 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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