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Ekonomi Çinli yetkililerden sürpriz İstanbul kararı! 'Dahil ettik' diyerek duyurdular
Ekonomi

Çinli yetkililerden sürpriz İstanbul kararı! 'Dahil ettik' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-02 23:43:00 -
Çinli yetkililerden sürpriz İstanbul kararı! 'Dahil ettik' diyerek duyurdular

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok ülkeden turist yağan İstanbul için Çinli yetkililerden önemli bir karar geldi.

İstanbul, İpek Yolu Turizm Kentleri İttifakı’na dahil oldu.

Dünyanın önde gelen ticaret, kültür ve sanat şehri İstanbul, İpek Yolu Turizm Kentleri İttifakı’na dahil oldu. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çin ve Yabancı Kültürel Değişim Merkezi ile farklı ülkelerden tanınmış turizm şehirlerinin ortaklaşa başlattığı İpek Yolu Turizm Kentleri İttifakı’nın kurulmasına ilişkin bir dizi etkinlik Çin’in Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde düzenlendi.

İttifak, uluslararası forumlar, ortak tanıtım faaliyetleri ve endüstrilerin kenetlenmesi gibi bir dizi temalı etkinlik aracılığıyla üye şehirlerde turizmin sürdürülebilir gelişmesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Şu ana kadar dünyanın farklı bölgelerindeki 26 ülkeden 58 kent kurucu üye olarak ittifaka katıldı. Türkiye’den İstanbul’un da bulunduğu ittifakta Avrupa’da Macaristan, İngiltere ve Malta’dan şehirler yer alıyor.

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