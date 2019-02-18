Çinli turist sayısında rekor artış

Geçtiğimiz yıl "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilen Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 59,38’lik artışla 394 bin kişiyi geçti. Yaşanan artışı değerlendiren Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, doğru tanıtım stratejileri ile hareket edildiği takdirde bu yıl yaşanan artışın devam ederek önümüzdeki yıllarda hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşabileceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018’de ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 kişi oldu. Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya, önceki yıla göre 1 milyon aşkın bir artış ile 5 milyon 964 bin 613 turist ile birinci, Almanya 4 milyon 512 bin 360 turist ile ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl, "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilen Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen ziyaretçi sayısındaki yüzde 59,38’lik artış dikkat çekti. 2018’den Çin’den gelen turist sayısı 394 bin 109’a ulaştı, 2016’da 167 bin 570, 2017’de ise 247 bin 277 Çinli ülkemizi ziyaret etmişti.

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Turizm Rehberliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, Çin ile turizm ilişkilerimizin geçtiğimiz yıllarda başarılı işbirlikleri ile güçlendirildiğini ve Çinli turist sayısının önemli bir ivme kazandığını belirtti. Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin binlerce yıl öncesine dayandığını, İpek Yolu’nun bu ilişkilerde önemli rol oynadığını hatırlatan Umutlu, "İki ülkenin geçmişten günümüze gelen bağları ve son yıllarda artan işbirlikleri var. Doğru tanıtım stratejileri ile yaşanan artış devam ederek önümüzdeki yıllarda hedeflenen sayı olan 1 milyona ulaşılabilir" dedi.

2018’de Japonya’dan gelen turist sayısında da yüzde 66,11’lik artış yaşandığını; ancak sayının 81 bin 93 kişi olduğunu kaydeden Umutlu, "2019, Japonya’da Türk yılı. Benzer işbirliklerinin Japonya ile de kurulması sonucunda 2019 yılında Japon turist sayısında da ciddi bir artış beklenmekte" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda, Rusya örneğinde görüldüğü gibi tek bir pazara bağımlılığın özellikle Antalya için çok büyük bir sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, "Bu yıl Rusya ve Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısında ciddi artış var; ancak geçtiğimiz yıllarda Rusya pazarında olduğu gibi Avrupa pazarında da ciddi daralmalar gözlemlenmişti. Turizmin, yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerden genel olarak etkilenmemesi için riskin dağıtılması çok önemli. Bu nedenle de turizm stratejileri açısından pazar çeşitliliğine gitmek çok doğru bir adımdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da nitekim Uzakdoğu pazarına yeni tanıtım çalışmaları ile yöneldiğini duyurdu. Bu noktada, hedeflenen ülke pazarlarında talebin yapısını, turistlerin beklentilerini ve karar verme süreçlerini çok iyi analiz etmek gerekir. Her pazara özel tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi ve turistik ürün bazında gerekli uyarlamaların yapılması şart" diyerek önerilerde bulundu.

Japonlar kültür turizmini tercih ediyor

Japon turistlerin genel olarak; deniz, kum, güneş turizmi yerine kültür turizmini tercih ettiğini belirten Doç. Dr. Umutlu, "Nitekim Türkiye’de en yoğun olarak ziyaret ettikleri destinasyonlardan biri Kapadokya. Son yıllarda farklılaşmakla birlikte Japon turistlerin çoğunluğu hala bireysel seyahatlere sempatik bakmamakta, gruplar halinde seyahat etmeyi tercih etmekte ve dolayısıyla paket turlar satın almakta. Çin ise dünyanın en büyük pazarlarından biri ve Çin Dış Turizm Araştırma Enstitüsüne göre 2030 yılında 400 milyon Çinlinin seyahate çıkacağı öngörülmekte, şu an ise 70 milyon civarında Çinli turist yurt dışına seyahat etmekte. Deneyim peşinde olan Çinli turistler için seyahat maliyetleri ikinci planda. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Çinli turistler, diğer turistlerin iki katı oranında harcama yapıyor ve özellikle de alışveriş yapmaktan hoşlanıyorlar. Bu nedenle turizm tanıtım stratejileri, hedef kitleye yönelik olarak geliştirilmeli" dedi.

Direkt uçuş sayıyı artırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının Çinli ve Japon turistleri çekmek için tanıtım yapması gerekirken, İzmir’in de kent destinasyonu olarak sahip olduğu tarihi ve kültürel turizm kaynakları doğrultusunda tanıtım çalışmalarına odaklanılması halinde, kente gelen turist sayısının artacağını vurgulayan Doç. Dr. Umutlu, "Diğer yandan, Çinli turistlerin destinasyon seçiminde direkt ulaşım önemli bir faktörken Çin’den İzmir’e direkt uçuşların bulunmaması dikkate alınması gereken bir eksiklik. Ayrıca, İzmir destinasyonunun tanıtımı da bahsettiğimiz çekim unsurları vurgulanarak yapıldığında olumlu sonuçlar alınacaktır" diye konuştu.