Çinli taykonotlar, uzay dışı yaşama ait 31 kilogramlık numune getirdi

Yeni uzay örnekleri grubu, kemik oluşumu için önemli bir madde olan insan osteoblastları, protein kristalleri ve organik moleküller gibi 32 tür yaşam deney örneğini içeriyor. Yüksek sıcaklığa ve araç dışı şartlara maruz kalan malzemeler gibi diğer 18 tür numunenin tümü, dünya dışı keşifler için büyük önem taşıyor. Toplanan örnekler yaklaşık 23 farklı bilimsel projeye hizmet edecek.

Bu arada tıbbi karantinaya giren üç taykonot, muayene ve sağlık değerlendirmelerinden geçmelerinin ardından Beijing’de basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(CGTN TÜRK)