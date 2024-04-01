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Otomotiv Çin'li SUV modeli olan yeni marka, 4x4 JAECOO Türkiye'ye geliyor! Çinliler ilan etti
Otomotiv

Çin'li SUV modeli olan yeni marka, 4x4 JAECOO Türkiye'ye geliyor! Çinliler ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-04-01 15:33:00 - 2024-04-01 15:37:32
Çin'li SUV modeli olan yeni marka, 4x4 JAECOO Türkiye'ye geliyor! Çinliler ilan etti

Çin'li otomotiv markası JAECOO, Türkiye’ye o tarihte giriş yapmak için o tarihi bekliyor.

Markanın ilk şehirli off-road modeli JAECOO 7’yi yollara çıkarmaya hazırlanan JAECOO, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle otoyoldaki konforu arazinin zorlu şartlarına taşıyacak. En ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle tasarlanan JAECOO 7, gerek karakteristik “tetris formlu” farları gerek köşeli dış tasarım hatlarıyla gerekse de gizli kapı kolları ve kullanışlılığıyla etkileyici bir tasarım bütünlüğüne sahip. JAECOO 7 kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunarken, üstün performansıyla off-road SUV pazarında yeni bir trende öncülük edecek.
“Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesiyle Nisan 2023’te tanıtılan yeni nesil arazi aracı markası JAECOO, ilk şehirli off-road modeli JAECOO 7’yi Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üst seviye teknolojiye sahip donanımları ve sürüş sistemleriyle hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan JAECOO 7, Türkiye’de tanıtıldı.

Markanın ilk şehirli off-road modeli JAECOO 7’yi yollara çıkarmaya hazırlanan JAECOO, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle otoyoldaki konforu arazinin zorlu şartlarına taşıyacak. En ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle tasarlanan JAECOO 7, gerek karakteristik “tetris formlu” farları gerek köşeli dış tasarım hatlarıyla gerekse de gizli kapı kolları ve kullanışlılığıyla etkileyici bir tasarım bütünlüğüne sahip. JAECOO 7 kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunarken, üstün performansıyla off-road SUV pazarında yeni bir trende öncülük edecek.

“Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesiyle Nisan 2023’te tanıtılan yeni nesil arazi aracı markası JAECOO, ilk şehirli off-road modeli JAECOO 7’yi Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üst seviye teknolojiye sahip donanımları ve sürüş sistemleriyle hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan JAECOO 7, Türkiye’de tanıtıldı.

Yeni nesil off-road SUV’ların öncüsü olacak

JAECOO’nun ilk SUV modeli olan JAECOO 7 modeli, yeni off-road SUV deneyiminin öncüsü olarak yollara çıkıyor. JAECOO 7, güçlü ve estetik tasarımıyla segmentinin en iddialı modeli olacak. Araç, küresel bir tasarım ekibinin bilgi ve becerilerini harmanlayarak markanın benzersiz tasarım dilini oluşturuyor. JAECOO 7, seçkin şehirli görünümüyle bir off-road aracının sağlamlığını birleştiriyor. Köşeli formu dayanıklı bir görünüm sunarken yan cephedeki düz çizgiler tasarıma güç katıyor. En ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle tasarlanan JAECOO 7, gerek karakteristik “tetris görünümlü” farları gerek dış tasarımı gerekse gizli kapı kolları ve kullanışlılığıyla etkileyici bir tasarım bütünlüğüne sahip. Tasarımıyla henüz ilk bakışta gönülleri fetheden JAECOO 7, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS (Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi) ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey sürüş deneyimi sağlıyor.

Yılın ikinci yarısında Türkiye’de

Geleneksel arazi araçlarının üstün arazi performansını sunmakla kalmayan JAECOO 7, aynı zamanda geleneksel arazi SUV araçlar için önemli bir yeniliğe işaret eden modern ve akıllı unsurları da bünyesinde barındırıyor. Gücünü inovasyondan alan JAECOO, bu güçle Türkiye ve Avrasya pazarındaki tüm değer zincirinde ürünlerinin, teknolojisinin, bayilerinin ve ekosisteminin uygulanmasını hızlandırıyor. JAECOO 7, planlara göre resmi olarak yılın ikinci yarısında Türkiye pazarına girecek. Böylece JAECOO 7, Türk kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunarken, üstün performansıyla Türkiye off-road SUV pazarında yeni bir trende öncülük edecek.
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