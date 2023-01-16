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Dünya Çinli şirketler 2022’de patent rekoru kırdı, tescil sayısı 4 milyon 212 bine çıktı
Dünya

Çinli şirketler 2022’de patent rekoru kırdı, tescil sayısı 4 milyon 212 bine çıktı

Çin Ulusal Patent ve Telif Hakları İdaresi Müdür Yardımcısı Hu Wenhui, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin’in 2022 yılında elde ettiği patentler hakkında bilgiler verdi. Hu, Çinli şirketlerin geçen yılın sonuna kadar 4 milyon 212 bin geçerli buluş patenti elde ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:59:00 -
Çinli şirketler 2022’de patent rekoru kırdı, tescil sayısı 4 milyon 212 bine çıktı

Çin’de 2022 yılının sonuna kadar geçerli patent elde eden firmaların sayısının 355 bine yükseldiğini belirten Hu, özellikle dijital teknolojide inovasyonun yaratılması, KOBİ’lerin bu patentlerden yararlanması, yabancı firmaların Çin’de patent ve telif hakları kazanımları konularında gözle görülür ilerlemelerin kaydedildiğini söyledi.

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