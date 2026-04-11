Çinli Profesör Jiang’dan çarpıcı analiz! Dünyanın gözünden kaçan güç Türkiye! Stratejik coğrafyasıyla kimsenin vazgeçemediği kral yapıcı

Profesör Jiang’a göre Türkiye, bugün dünyadaki herhangi bir ulusun sahip olabileceği en olağanüstü stratejik varlığa sahip. Coğrafi konumuyla kıtaları ve denizleri birbirine bağlayan Türkiye, küresel güç dengelerinde öyle bir noktada duruyor ki; hiçbir taraf Ankara’yı karşısına almayı veya düşman edinmeyi göze alamıyor.

BÜTÜN YOLLAR ANKARA’YA ÇIKACAK

Bölgesel ve küresel çatışmaların geleceğine dair öngörülerde bulunan Jiang, Türkiye’nin her iki taraf için de vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini vurguladı. Savaşların ve krizlerin sonunda, çözüm için masaya oturulduğunda tüm yolların Ankara’dan geçeceğini ifade eden profesör, Türkiye’nin kilit rolüne dikkat çekti.

İLETİŞİMİN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK

Analizinde Türkiye’nin sadece askeri veya siyasi değil, aynı zamanda diplomatik bir merkez olacağını belirten Jiang, gelecekteki müzakere süreçlerinde iletişim kanallarının "Türk olacağını" ve Ankara’nın bu süreçlerdeki belirleyici gücünü koruyacağını kaydetti.

Türkiye, sessiz ama derinden yürüttüğü stratejik hamleleriyle, küresel arenada "Kral Yapıcı" rolünü her geçen gün pekiştirmeye devam ediyor.