Katil sürüsünün Hamas korkusu!

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, yaptığı açıklamada, yine daha evvel olduğu gibi Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü aleyhinde birtakım iddialar öne sürdü.

Chikli, örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 40 aktivistin İsrail'e girmelerinin engellenmesi yönünde bakanlıktaki genel müdüre talimat verdiğini belirtti.

Diaspora Bakanlığının İsrail medyasında yayımlanan raporunda ise "Bu örgüt İsrail karşıtı bir oluşumdur ve Hamas'a üye bir şahıs tarafından yönetiliyor." iddiaları yer aldı.

Örgütün Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasını askıya almayı amaçlayan çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen raporda, AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olması nedeniyle bunun son derece önem arz ettiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, örgütün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Güney Afrika'nın hukuk ekibine yardımcı olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) daha önce belgelerle kanıtlanan insanlık suçları sebebiyle terör devleti İsrail’in hedefi olmayı sürdürüyor.

İSRAİL’İN İŞKENCEYİ ÖRTBAS ETME ÇABASI

Hatırlanacağı gibi iki kez Pulitzer Ödülü kazanan gazeteci Nicholas Kristof'un "Filistinlilerin Tecavüzüne Karşı Sessizlik" başlıklı makalesinin New York Times'da yayınlanmasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın inkar açıklamaları olmuştu. Söz konusu makale, İsrail gözaltı tesislerinde tecavüze, işkenceye ve diğer cinsel şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını söyleyen 14 erkek ve kadının ifadelerini belgeliyordu.

İsrail hükümeti, bu ciddi iddialara ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulunmak veya uluslararası araştırmacıların, adli tıp uzmanlarının, BM gözlemcilerinin ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin gözaltı tesislerine erişimine izin vermek yerine, bu ihlalleri belgeleyen veya ortaya çıkarmaya yardımcı olan gazeteciye, gazeteye ve insan hakları örgütlerine saldırdı.