Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Cildinize krem değil... Bakın ne sürüyorsunuz

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hücresel yaşlanmanın şifresini paylaştı.

Yeni nesil "inside-out skincare" yani "içten cilt bakımı" yaklaşımı artık yalnızca kozmetik dünyasının değil, longevity tıbbının da radarında. Çünkü bilim bize şunu söylüyor: Kollajen kaybı sadece aynadaki kırışıklık değil, hücresel yaşlanmanın da işareti olabilir.

Cildin yaklaşık yüzde 75'i kollajenden oluşuyor. Ancak 30 yaşından sonra kollajen üretimi her yıl yaklaşık yüzde 1 azalıyor. Menopoz sonrası ilk 5 yılda ise kadınlarda kollajen kaybı yüzde 30'a kadar çıkabiliyor. İşte tam da bu nedenle artık mesele sadece "hangi krem?" sorusu değil… "Hangi aminoasit, hangi antioksidan, hangi mitokondri desteği?" sorusu.a ölçecek.

Son yıllarda yapılan çalışmalar; omega-3, polifenoller, C vitamini, astaksantin, hyaluronik asit, kollajen peptidleri ve NAD+ desteklerinin cilt elastikiyeti, nem dengesi ve UV hasarı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

Özellikle oral kollajen peptidleriyle ilgili meta-analizlerde: • Cilt elastikiyetinde artış • İnce kırışıklıklarda azalma • Nem oranında iyileşme bildiriliyor.

Yeni yaklaşım sadece cildi değil bağırsak mikrobiyotasını da hedefliyor. Çünkü "gut-skin axis" yani bağırsak-cilt bağlantısı artık ciddi biçimde araştırılıyor. Bazı probiyotiklerin akne, inflamasyon ve atopik cilt sorunlarında destekleyici olabileceğine dair veriler artıyor.

Yani mesele artık: Ne sürdüğünüz kadar • Ne yediğiniz • Nasıl uyuduğunuz • Ne kadar stres taşıdığınız meselesi.

Çünkü kötü uyku kortizolu artırıyor… Kortizol kollajeni bozuyor… Ve bir bakıyorsunuz yüzünüz Zoom filtresi istemeye başlamış!

Longevity dünyasında artık "skinspan" kavramı konuşuluyor: Yani sadece yaşam süresi değil, cildin sağlıklı kalma süresi. Çünkü cilt; • inflamasyonu, • glikasyonu, • oksidatif stresi, • hormonal değişimleri çok erken ele veren bir organ. Belki de gelecekte dermatologlar sadece kırışıklık değil; biyolojik yaş, inflamasyon yükü ve metabolik sağlık da ölçecek.

