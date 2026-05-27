Kendisini hâlâ ‘Genel Başkan’ zannediyor! Korsan başkan

Mahkeme kararına ilişkin tebligatı yırtıp atan, CHP Genel Merkezi’ni işgal girişimi sırasında polisle taraftarlarını karşı karşıya getirerek “Baba ocağımız” dedikleri CHP binasında cam çerçeveleri indirten Özgür Özel ve örgütü, “Genel Merkezi Meclis’e taşıdık” diyerek korsan Genel Başkanlık ve particilik oynamaya devam ediyor. Kendini CHP’nin Grup Başkanı seçtiren Özel, bir kere bile bu sıfatı kullanmazken, CHP Genel Başkanı titrini kullanmaya devam ediyor. Kurmayları ve fondaş medya da “CHP Genel Başkanı, CHP Lideri” diye takdim etmeyi sürdürüyor.

HESABI HALA GENEL BAŞKAN

Özel’in sosyal medya hesabındaki profilinde de hala “CHP Genel Başkanı” yazarken, iletişim ofisi hesabından İzmir programına ilişkin duyuruda da “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhuriyet’in kalbi İzmir’de olacak” ifadelerinin kullanıldığı görüldü. CHP Genel Merkezini uzun süre terketmeyerek harabeye döndüren Özel, dün de İzmir’de izinsiz gösteriyle ortalığı savaş alanına çevirdi. Özgür Özel ve örgütünün gerginliği artırıcı eylemlerini Akit’e yorumlayan CHP’li duayen isimlerden eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise, şunları söyledi:

TANKA DEĞİL TOMAYA ÇIKTI

“Bu davranışlar partiye çok zarar verir. Parti bu arkadaşları çok önemli konumlara getirdi. Ama hakkını veremediler. Şimdi gelinen noktada hem barışı istiyorlar hem kurultay istiyorlar, ama bunun yanında da marjinal partiler gibi korsan miting yapmaya kalkışıyorlar. Bu ne CHP’ye uyar ne geleneklere uyar. Belli bir süre sonunda kurultay yapılacak, kurultayda millet, delegeler ne derse o olacak. Biraz sabretsinler. Eğer gayeleri çarpışarak ayrılmaksa bu yol, yol değildir. Partiye de halka da zarar verir. Bunun da vebali çok ağır olur. Bir siyasi parti yöneticisinin gidip TOMA’ların üzerine çıkması, taraftarlarının polislerimize saldırması gibi olayları kabul etmiyorum. Tankın üstüne çıkmakla TOMA’nın üzerine çıkmak arasında büyük fark var. Tankın üzerine demokrasi için çıkarsın, insan hakları için çıkarsın, darbeler gelmesin diye çıkarsın. Ama TOMA’nın üzerine çıkmak, polisle çatışmaktır. O çocuklar da bizim yavrularımız, evlatlarımız. Hele böyle arife günü, bayram günü bu işlere kalkışmak CHP Grup Başkanvekili’ne ya da Manisa Milletvekiline yakışmaz. Parti de gereğini yapar, yargı da gereğini yapar. Öğrendiğim kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na yazı yazdı. Özgür Özel Grup Başkanlığından da azledildi yazısıyla. Bayram sonrasında, Pazartesi günü yazı işleme konulur diye düşünüyorum. O konu da kapanmış olacak.”

KORSAN GÖSTERİ VE FETÖ

Eski CHP’li isimlerden Avukat Mehmet Yıldırım da şunları dile getirdi: “CHP tabanı dedikleri marjinal gruplar. Başından beri tiyatro oynayan Özgür Özel’in, mahkemenin mutlak butlan kararını yırtmasından ve İzmir’de marjinal grupları çağırmasına kadar olan sürece bakıldığında amacının ve gayesinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Asıl amaç kargaşa çıkarmaktır. Çünkü yaptıkları siyaset değil. Korsan gösteri, miting. Halkı kışkırtmaya yönelik söylemler ve sürekli algı yaratacak iki yüzlü siyaset tarzı. Daha önce de dile getirmiştim Özel’in FETÖ’cü olduğunu. Bunların devlet düşmanlığı bitmez. Günü gelince bunlara destek veren CHP tabanındaki az sayıdaki partili de çok pişman olacak. Ahlaksızlıkla yolsuzlukla casuslukla anılan bu yapı daha da rezil olacaktır. Hep beraber Özel’in yalvardığı günleri de hesap vereceği günleri de göreceğiz.”