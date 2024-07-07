Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" kararı! Attıkları kritik adımı tüm dünyaya böyle duyurdular

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Sandık, BYD'nin Manisa'da fabrika inşa edeceğini ve bu yatırımın Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret açığını azaltma amacı taşıyan Ek Gümrük Vergisi uygulaması sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın daha önce BYD ve Chery'nin Türkiye'de yatırım yapmaları konusundaki görüşmelerin sonlanmak üzere olduğunu söylediğini aktaran Sandık, BYD'nin Türkiye'deki fabrikasının Macaristan'dan sonra Avrupa'daki ikinci fabrikası olacağını ifade etti. Sandık, şunları kaydetti:

"Çinli otomobillere getirilen Ek Gümrük Vergisi işe yaradı. Çinli BYD yatırıma ikna oldu. BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da fabrika inşa edecek. Marka Macaristan’dan sonra Avrupa’daki ikinci fabrikasını Türkiye’de kuracak

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. BYD, bir süredir yatırım için Ankara ile temaslarda bulunuyordu. BYD ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, Çinli BYD'nin, Avrupa'da Macaristan'a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye'de ikinci fabrikasını inşa edeceği söyleniyor. Edinilen bilgiye göre BYD'nin Türkiye'deki fabrikası Manisa'da kurulacak. Markadan resmi bir açıklama yapılmazken, imza töreninin önümüzdeki haftalarda yapılacağı ve törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı söyleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında yaptığı açıklamada BYD ve Chery'nin Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda ki görüşmelerin sonlanmak üzere olduğunu belirtmişti.

EK VERGİ YATIRIM GETİRDİ

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Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret açığını azaltmak için Çinli elektrikli otomobillere yüzde 40 Ek Gümrük Vergisi getirildi. Söz konusu uygulama, daha sonra içten yanmalı Çinli otomobilleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Ek Gümrük Vergisi 7 Temmuz'da devreye girecek. Ek vergi ile Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret açığını azaltmak ve Çinlileri Türkiye'de yatırım yapmaları hedefleniyordu. Sonuç olarak, Ek Gümrük Vergisi uygulaması başarılı oldu. İlk yatırım BYD'den geldi. Şimdi sırada Çinli Chery var. Chery yetkilileri Türkiye'de yatırım yapmayı planladıklarını ve Ankara ile temas halinde olduklarını açıklamıştı.

2023'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

Türkiye'ye 2023 sonunda giriş yapan BYD, elektrikli Atto 3 ve plug-in hibrit Seal U modellerini satıyor. BYD ülkemizde Toyota ve Lexus'un da distribütörlüğünü yürüten ALJ Otomotiv tarafından temsil ediliyor.

TESLA'YI ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ SOLLADI

BYD 20 yılda elektrikli otomobil pazarında liderlik koltuğuna oturdu. 2023'de elektrikli ve hibrit otomobil üretimi 3 milyon adeti aşarken, Tesla'nın üretimi 1.84 milyon adet oldu. Böylece BYD, üst üste ikinci kez Tesla'yı geride bıraktı. BYD 1.6 milyon elektrikli ve 1.4 milyon hibrit araç üretti. 2024'ün ikinci çeyreğinde de BYD'nin elektrikli araç satışları yüzde 21 artışla 426 bin adede ulaştı. Tesla'nın teslimatları ise yüzde 4.8 düşüşle 443 bin adete geriledi.

YATIRIM YAPAN ÇİNLİLERE EK VERGİ YOK

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Haziran'da, Çin menşeli oto ithalatına getirilen ve sonraki kararla "Ek Mali Yükümlülük" olarak nitelenen yüzde 40 veya 7 bin dolar ek vergiye ilişkin düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Karar 5 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi."