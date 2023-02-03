Çinli otomotiv devi: Tesla'nın rakibi, yeni araçlarını Avrupa ülkelerinde piyasaya sürdü! Araç fiyatları bakın ne?

Çinli Tesla rakibi Xpeng, başlıca elektrikli araç modellerini Danimarka, Norveç, Hollanda ve İsveç’te piyasaya sürdü.

Merkezi Çin’in güneyindeki Guangzhou'da bulunan Xpeng, P7 sedan ve G9 spor hizmet aracının (SUV) yenilenmiş bir versiyonunun Danimarka, Norveç, Hollanda ve İsveç’te sipariş edilebileceğini duyurdu.

Xpeng, Avrupa’da yalnızca Tesla’dan değil, diğer Çinli otomobil üreticilerinden ve Volkswagen gibi Avrupalı ​​otomobil devlerinden yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

Xpeng’in başkanı Brian Gu, bir basın açıklamasında, şirketin Avrupa’daki varlığını geliştirirken lansmanın ”önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini” söyledi.

cnnturk'ün aktardığı haberde: Xpeng'in, P7 sedan’ı Hollanda’da 49.990 Euro’dan (54.917 dolar) başlayan başlangıç ​​fiyatıyla satılıyor. Üretici, aracın tek bir şarjla 576 kilometre gidebileceğini iddia ediyor.

Buna karşılık Tesla’nın tek şarjla 602 kilometre yol kat eden Model 3 Long Range’i Hollanda’da 52 bin 990 dolara satılıyor.

Fakat Xpeng’in G9 SUV’u, en yakın rakibi Tesla’nın Model Y’sinden daha yüksek fiyatlı. Xpeng, G9′unun tek bir şarjla 570 kilometreye kadar gidebileceğini iddia ediyor. Tesla’nın Model Y Uzun Menzili, tek bir şarjla 533 kilometreye kadar yol alabiliyor. Xpeng, fiyat karşılaştırmasına örnek olarak Hollanda’da G9′unu 57.990 Euro’ya karşı Tesla’nın Model Y Uzun Menzilli’sini 53.990 Euro olarak fiyatlandırdı.