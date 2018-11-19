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Çinli kadına gasp anı kamerada

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Çinli bir kadını gasp eden 2 zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:51
Çinli kadına gasp anı kamerada

Zeytinburnu'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti.  Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi. 

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta 2 Kasım'da Çin uyruklu bir kadın yolda cep telefonuyla konuşurken motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak olayı gerçekleştiren M.K. ve İ.Ö.'nün kimliğini belirledi. Polis ekipleri 5 Kasım'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:51
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