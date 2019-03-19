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Çinli kadın "sağlıklı" olmak için 20 çeşit meyve suyunu damardan aldı

Çin'de "sağlıklı olmak için" 20 çeşitten fazla meyvenin suyunu kendisine damardan enjekte eden 51 yaşındaki bir kadın ölümden döndü.

19 Mart 2019 Salı 16:24
Çinli kadın "sağlıklı" olmak için 20 çeşit meyve suyunu damardan aldı

Çin'de kendisine damardan meyve suyu enjekte eden bir kadın ölümden döndü.

BBC'nin haberine göre, Çin'in Hunan eyaletindeki Şiangnan Üniversite Hastanesinden bir görevli, "sağlıklı olmak için" 20 çeşitten fazla meyvenin suyunu kendisine damardan enjekte eden 51 yaşındaki kadının böbreği, karaciğeri, kalbi ve akciğerinin zarar gördüğünü söyledi.

5 gün boyunca yoğum bakımda kaldı

Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.

Sosyal medyada kadınla ilgili #OldWomanPutsJuiceIntoVeins etiketi altında yorumlar paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:24
  1. BBC
  2. Çin
  3. Şiangnan Üniversite Hastanesi
  4. kendine meyve suyu enjekte eden çinli kadın

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