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Dünya Çin'li kadın ABD'li siyasetçileri nasıl tuzağa düşürdü?
Dünya

Çin'li kadın ABD'li siyasetçileri nasıl tuzağa düşürdü?

ABD Virginia merkezli bir haber sitesi tarafından, Çin İstihbarat Teşkilatı'nda yer aldığı düşünülen Christine Fang adlı kadının ABD'li erkek siyasetçilerle ilişki yaşayarak istihbarat sağladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:02:00 - 2020-12-10 14:05:56
Çin'li kadın ABD'li siyasetçileri nasıl tuzağa düşürdü?

ABD'nin Virginia merkezli haber sitesi Axios, 'ABD'de Çinli casusu krizi patlak verdi' başlıklı haberinde, Çin İstihbarat Teşkilatı'nda yer aldığı düşünülen Christine Fang isimli bir kadının ABD'li siyasetçilere ilişki yoluyla tuzak kurduğunu iddia etti.

Özel bir rapor yayımlandı

Habere göre; Çin İstihbarat Teşkilatı için çalıştığından şüphelenilen Christine Fang isimli Çinli bir kadın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın yönetimindeki siyasi bir operasyonun parçası olarak Californialı siyasetçilerle yakınlaşıp istihbarat topluyor. Axios adlı haber sitesi, haberinde özel bir rapor da yayımladı.

APAPA'nın adını kullandı

Rapora göre; Christine Fang adlı Çinli kadın, 2011'den 2015'e kadar California'nın Körfez Bölgesi'nde ABD'li bir kongre üyesi de dahil olmak üzere genç politikacıları hedef alarak onlarla ilişki kurdu. Fang'in ABD'deki varlığı, Obama yönetimi sırasında FBI'ın başlattığı karşı istihbarat soruşturması ile ABD'den kaçtığında sona erdi. Gizli tutulan kaynaklara göre Fang adlı kadın; bölge siyasetinde yer edinmek için Asya Pasifik Adalıları için sivil işleri destekleyen bir grup olan APAPA'nın adını kullandı.

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