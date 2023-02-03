Çinli hakem Ning Ma, VAR tarihine geçti! Penaltıyı iptal ettikten sonra tribüne açıkladı!

Fas’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahly ile Auckland City arasında oynanan mücadelede çok ilginç bir olay yaşandı. Çinli hakem Ning Ma'nın yaptığı hareket sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girdi.

Fas’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda VAR tarihine geçen bir olay yaşandı. Mısır temsilcisi Al Ahly’nin 3-0 kazandığı maçta VAR'a giden Çinli hakem daha önce yapılmamış bir yola başvurdu.

Çinli Hakem Ning Ma, maçın sonlarına doğru VAR monitörüne davet edildi. Verdiği penaltının iptal edilmesi gerektiği söylenen hakeme, pozisyonun dışarıda olduğu gösterildi. Hakem yanlışını gördükten sonra durumu tribünlere açıkladı.

Hayatımıza giren VAR'da ilk kez böyle bir pozisyon yaşanmış oldu. IFAB, bu durumun ilerleyen yıllarda her hakemin stadyumda yapması gerektiğini savundu.