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Teknoloji Çinli firma iPhone 14 Pro'yu kopyaladı... İşte fiyatı ve özellikleri
Teknoloji

Çinli firma iPhone 14 Pro'yu kopyaladı... İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli LeEco firmasının çıkardığı telefon kelimenin tam anlamıyla iPhone 14 Pro'nun birebir kopyası.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 14:48:00 -
Çinli firma iPhone 14 Pro'yu kopyaladı... İşte fiyatı ve özellikleri

Çin’de satışa çıkan LeEco S1 Pro iPhone 14 Pro serisinin klonlanmış hali olduğu bildirildi.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, bu Android telefon, her açından 14 Pro’ya benziyor. Apple’ın dinamik ada (dynamic island) dediği hap şeklinde çentiğe kadar olabildiğince benzetilmeye çalışılmış. Arkadaki kamera bölümü de 14 Pro Max’in aynısı olduğu öğrenildi.

Özellikleri

LeEco S1 Pro, 720x1600 piksel HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı suan 6.5 inç LCD panele sahip. Unisoc T7150 işlemcili (12 nm, 1.8GHz 4 Cortex-A75 çekirdek, 1.8GHz 4 Cortex-A55 çekirdek) telefon, 4GB/6GB/8GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Telefonun 5000 mAh bataryası 10W hızlı şarjı destekliyor. Öndeki kamera 5 megapiksel, arkadaki ana kamera 13 megapiksel. Telefonun yardımcı kameraları hakkında bilgi bulunmuyor.

200gr ağırlığında, 9.5mm kalınlığında olan telefonun hangi Android sürümüyle geldiği de belirtilmemiş. Çin’de Google mobil servisleri bulunmadığından GMS yerine Huawei’nin mobil hizmetleriyle geliyor.

LeEco S1 Pro fiyatı

LeEco S1 Pro, 135 dolar fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açıdı. Bu fiyatlandırma 8GB + 128GB versiyon için geçerli.

 

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