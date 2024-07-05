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Otomotiv Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye büyük yatırım hazırlığı
Otomotiv

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye büyük yatırım hazırlığı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 16:01:00 - 2024-07-05 16:03:20
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den Türkiye'ye büyük yatırım hazırlığı

Bloomberg'de yer alan habere göre Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’ye geliyor.

Bloomberg’ün açıkladığı bilgiye göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımı Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mayıs ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de ikinci fabrikasını inşa edeceğini belirtti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa’da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.

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