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Dünya Çinli bilim insanları çılgın projeyi paylaştı! Şarj ile ilgili şaşırtan keşif: 10 dakikada yüzde 100! Dünya peşine düşecek
Dünya

Çinli bilim insanları çılgın projeyi paylaştı! Şarj ile ilgili şaşırtan keşif: 10 dakikada yüzde 100! Dünya peşine düşecek

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:17:00 -
Çinli bilim insanları çılgın projeyi paylaştı! Şarj ile ilgili şaşırtan keşif: 10 dakikada yüzde 100! Dünya peşine düşecek

Çinliler teknolojiyle özdeşleşiyor: Çinli bilim adamları niyobyum cevherini keşfetti! Şarj teknolojisi akıl almaz bir seviyeye ulaşacak. Şarj derdi bitiyor. İşte ayrıntılar...

Çinli bilim adamları niyobyum cevherini keşfetti! Şarj teknolojisi akıl almaz bir seviyeye ulaşacak. İşte ayrıntılar...

Çinli bilim insanları, ülkeyi kendi kendine yeter hale getirebilecek potansiyel bir hazine keşfettiler. Son haberlere göre, niyobyum adı verilen nadir bir toprak elementini içeren ve daha önce hiç görülmemiş bir cevher türü olan niobobaotit'i keşfettiler. Bu keşif, cep telefonları ve elektrikli araç bataryaları için muazzam bir öneme sahip.

Niyobyum, çelik üretiminden ağırlık katmadan güçlendirmeye kadar bir dizi endüstriyel uygulamada kullanılıyor. Ayrıca, düşük sıcaklıklarda süper iletken özellikler gösterdiği için bilimsel araştırma ekipmanları ve parçacık hızlandırıcılar gibi gelişmiş teknolojiler için de önemli bir malzeme olarak kabul ediliyor.

Keşfedilen bu niobobaotit cevheri, İç Moğolistan'ın Baotou kentinde bulundu. Bu keşif, Çin'in niyobyum ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiği bir dönemde geldi ve ülkeyi bu kritik maddeyi kendi üretme yeteneği ile donattı. Ancak, niyobyumun hacmi ve kalitesi, bu keşfin gerçek bir başarıya dönüşmesine bağlı olacak.

Ayrıca, dünya genelinde niyobyum tedarikinde Brezilya'nın lider olduğunu ve Kanada'nın ikinci sırada bulunduğunu belirtmekte fayda var. ABD de Nebraska'da bir niyobyum madeni projesi üzerinde çalışıyor.
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Niyobyum aynı zamanda cep telefonları ve elektrikli araç bataryaları için de büyük bir öneme sahip. Araştırmacılar, niyobyum-lityum ve niyobyum-grafen bataryaları geliştirmek için çalışıyor. Bu yeni tür bataryalar, lityumla birlikte kullanıldığında yangın riskini azaltabilir ve geleneksel lityum pillere göre daha hızlı şarj olabilir. Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, niyobyum-grafen pillerinin yaklaşık 30 yıl dayanabileceğini ve 10 dakikadan daha kısa sürede tamamen şarj olabileceğini iddia ediyorlar. Bu nedenle, niyobyum gelecekte çok daha fazla talep görebilir.


Çin'deki niyobyum keşfi, ülkenin kendi enerji kaynaklarını ve madde tedarikini güçlendirmesi açısından büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Bu gelişme, enerji depolama teknolojileri ve endüstriyel üretim için gelecekteki önemli fırsatları işaret ediyor.

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