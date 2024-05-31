  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çinli arkeologlar bile inanamadı: Çin'de 120 milyon yıllık dinozor fosili! Gizemli işaretler, heyecanlandıran keşif
Aktüel

Çinli arkeologlar bile inanamadı: Çin'de 120 milyon yıllık dinozor fosili! Gizemli işaretler, heyecanlandıran keşif

Yeniakit Publisher
2024-05-31 20:43:00 - 2024-05-31 23:24:30
Çinli arkeologlar bile inanamadı: Çin'de 120 milyon yıllık dinozor fosili! Gizemli işaretler, heyecanlandıran keşif

Çinli arkeologlar 120 milyon yıl öncesine ait 400’den fazla dinozor ayak izi fosili keşfedildi. Keşif daha önce de fosillerin bulunduğu ve Dinozor Dağı olarak isimlendirilen alanda yapıldı.

Çin’in güneybatısındaki Dinozor Dağı kasabasında 400’den fazla dinozor ayak izi fosili keşfedildi. Fosillerin 120 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit edildi.

Daha önce tespit edilen fosillerden ismini alan dağlık alanda yeni bir keşif yapıldı. Bölgede çobanlık yapan köylülerin bildirmesiyle arkeologlar çalışmalara başladı.

Bunun üzerine bölgede 400’ü aşkın dinozor ayak izi fosili tespit edildi. Yeni keşifler üzerine bölgede fosil arama çalışmaları da hızlandırıldı.

Çinli Arkeologlar ilk kez bu kadar büyük ölçekte ve çeşitlilikte bir keşfin yapıldığını söyledi.

Çin'de dinozor ayak izi fosili keşfedildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayak izi fosillerinin üç ayrı dinozor türüne ait olduğu düşünülüyor. Arkeologlar fosillerin erken Kretesa döneminden kalma olduğunu tahmin ediyor.

Bölgede 1938 yılından bu yana 120 dinozor fosili bulundu. Yeni tespit edilen ayak izi fosillerinin yeni dinozor fosili keşfine de yol açabileceği değerlendiriliyor.

Fransa devleti olağanüstü keşif diyerek duyurdu: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu
Fransa devleti olağanüstü keşif diyerek duyurdu: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu

Aktüel

Fransa devleti olağanüstü keşif diyerek duyurdu: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi! Robotlar hizmete başladı: Günde 3 bin hasta tedavi olacak
Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi! Robotlar hizmete başladı: Günde 3 bin hasta tedavi olacak

Teknoloji

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi! Robotlar hizmete başladı: Günde 3 bin hasta tedavi olacak

Eşini 58 kez bıçakladı, savunmasını pes dedirtti!
Eşini 58 kez bıçakladı, savunmasını pes dedirtti!

Aktüel

Eşini 58 kez bıçakladı, savunmasını pes dedirtti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23